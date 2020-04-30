Замглавы Чесменского района за взятки может сесть на 12 лет
Прокурором Чесменского района (Челябинская область) утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя главы Чесменского района Константина Гнипы, обвиняемого в получении взяток в крупном размере.
Деньги чиновник брал за покровительство при заключении договора и оплату бюджетных средств по муниципальному контракту.
По версии следстви, обвиняемый в период 2014-2017 годов помог коммерческой организации выиграть три электронных аукциона на выполнение в рамках муниципальных контрактов строительно-ремонтных работ - за взятки в размере десяти процентов от стоимости контракта. В результате Гнипа обогатился на 663 тысячи рублей.
Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, за общее покровительство данной организации обвиняемый также получил в качестве взятки телевизор марки Samsung стоимостью около 26-ти тысяч рублей и отремонтировал личные авто сумму свыше 43-х тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в Чесменский районный суд. Чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы.
Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», заместителя главы Чесменского района по строительству и ЖКХ, начальника районного управления инженерного обеспечения и строительства Константина Гнипу задержали 24 апреля 2019 года.
Преступление выявили сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.
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