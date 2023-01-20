Замглавы Миасса, обвиняемый в получении взятки, отправлен в СИЗО

Сегодня, 20 января, суд Центрального района Челябинска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя главы Миасса (Челябинская область) Арсена Симонова. Он обвиняется в получении взятки.

Ходатайство следователя об отправке Арсена Симонова в СИЗО поддержала прокуратура Челябинской области. Чиновник из Миасса был задержан силовиками 19 января 2023 года, в этот же день ему было предъявлено обвинение в получение взятки.

По версии следствия заместитель главы Миасса Арсен Симонов через посредника получил взятку в сумме 50 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации по организации работ по сносу многоквартирных домов в городе, а также за общее покровительство при последующем выполнении работ в рамках указанного контракта.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 18 марта 2023 года.