20.01.2023
Жительницы Челябинской области могут выбрать для родов мягкий родзал
20.01.2023
Златоустовские ватерполистки победно завершили второй тур Суперлиги
20.01.2023
Сотрудника ГИБДД Усть-Катава поймали на сговоре с руководителем автошколы
20.01.2023
С февраля можно будет улететь из Челябинска в Уфу, Самару и Тюмень
20.01.2023
В Челябинске водитель маршрутки насмерть сбил пешехода
20.01.2023
На чиновника администрации Нязепетровского района завели дело из-за плохой уборки снега
Замглавы Миасса, обвиняемый в получении взятки, отправлен в СИЗО
20.01.2023
Сотрудника ГИБДД Усть-Катава поймали на сговоре с руководителем автошколы
09.12.2022
Половина коррупционных преступлений в Челябинской области - взятки
30.11.2022
Замглавы Магнитогорска останется в СИЗО
30.11.2022
В Челябинске задержан главный инженер ковидного госпиталя по подозрению во взятке
Южноуральцы смогут увидеть самую яркую комету 2023 года
20.01.2023
В Челябинске на Крещение выстроились очереди к купелям
19.01.2023
В 2023 году для южноуральцев подготовили 66 купелей, но окунаться советуют не всем
18.01.2023
Сенатор Павлова помогла семье летчика, служившего на Шагольской авиабазе
18.01.2023
Челябинские мобилизованные уверенно чувствуют себя в зоне СВО
17.01.2023