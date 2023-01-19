Замглавы Миасса предъявлено обвинение в получении взятки

Заместителю главы Миасса (Челябинская область) Армену Симонову предъявлено обвинение в получении взятки. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным следствия, обвиняемый получил взятку в сумме 50 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за заключение муниципального контракта на подготовку документации для сноса ветхо-аварийного здания. Об этом сообщает СКР по Челябинской области.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», сегодня ФСБ задержала заместителя главы Миасса Арсена Симонова. Он курирует в мэрии имущественный комплекс. Чиночник был доставлен на допрос в следственный комитет.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.