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Замминистра строительства, обвиняемая в махинациях при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте, не смогла выйти из СИЗО

Заместитель строительства Челябинской области Татьяна Антонова, обвиняемая в получении взятки и превышении должностных полномочий при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте (Челябинская область), а также пробудет под стражей до первого марта 2021 года.

Сегодня, 11 декабря, Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке материал досудебного производства в отношении Татьяны Антоновой. Адвокат просил изменить меру пресечения и выпустить на домашний арест или залог в размере один миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Суд оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда, которым Антоновой был продлен срок содержания под стражей до первого марта 2021 года.

Татьяне Антоновой вменяют получение 2,2 миллиона рублей от бизнесмена Михаила Азаматова за оплату работ по строительству биатлонного стадиона в Златоусте.

Вместе с Антоновой по этому уголовному делу проходит и директор ОГКУ «Челябоблинвестстрой», который, по версии следствия, получил от Азаматова 1,5 миллиона рублей за подписание актов приемки работ.