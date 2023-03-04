Женщина и ребенок погибли на пожаре в Челябинске

В многоквартирном доме в Челябинске в одной из квартир произошел пожар. Женщина и 12-летняя девочка спастись не смогли.

Вечером, третьего марта, оперативному дежурному поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по проспекту Победы.

«По прибытии подразделений происходило горение вещей в квартире на восьмом этаже. В квартире обнаружены два человека (женщина и девочка 12 лет). Они были переданы работникам скорой помощи», - сообщили в МЧС Челябинской области.

К сожалению, спасти их не удалось. Самостоятельно эвакуировались восемь человек, еще четыре человека были эвакуированы сотрудниками МЧС при помощи спасательных комплектов.

Для установления причины ЧП на месте работает испытательная пожарная лаборатория.