Житель Челябинской области едва не сгорел заживо в своем автомобиле

Житель села Миасское Челябинской области едва не сгорел заживо в своем автомобиле. Мужчину спасли пожарные.

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС региона, по предварительным данным, южноуралец находился в состоянии алкогольного опьянения и заснул в машине.

Пожарные сумели вызволить мужчину из автомобиля. Пострадавший получил термические ожоги кожных покровов и был госпитализирован.

Сотрудники отделения дознания выясняют, что послужило причиной возгорания транспортного средства.

В этот же вечер, 28-го марта, произошел пожар с пострадавшим в жилом доме Копейска, в квартире на третьем этаже.

Хозяина жилища огнеборцы обнаружили быстро. Пытаясь выбраться самостоятельно, он находился около двери. Мужчина оказался пьян. Его передали врачам скорой.

Пожар был оперативно ликвидирован. По предварительной информации, причиной возгорания стала неосторожность при курении.