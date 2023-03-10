Житель Нязепетровска держал жену в погребе и применил к ней сексуальное насилие

В Челябинской области Верхнеуфалейский городской суд вынес приговор в отношении ранее судимого жителя Нязепетровска, который незаконно лишил свободы свою жену и осуществил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

В суде установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, продержал супругу всю ночь в погребе частного дома, прибив деревянную крышку подпола гвоздями.

«После чего утром совершил в отношении потерпевшей иные действия сексуального характера с применением насилия», - сообщили в прокуратуре региона.

Судом виновному назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.