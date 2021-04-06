Житель Тюменской области под видом ставок на спорт обобрал жительницу Октябрьского района

Полицейскими Октябрьского района (Челябинская область) задержан житель Тюменской области, подозреваемый в мошенничестве. Деньги были похищены под видом ставок на спорт.

В дежурную часть полиции по Октябрьскому району поступило заявление от 22-летней жительницы села Каракульское о том, что в отношении нее совершены мошеннические действия.

«В ходе проведенных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении данного противоправного деяния. Им оказался 24-летний житель Тюменской области. Молодого человека задержали. Возбуждено уголовное дело», - сказала в региональном полицейском главке.

В ходе расследования установлено, что в январе текущего года потерпевшей в социальных сетях пришло сообщение от неизвестного пользователя с предложением заработать деньги, делая ставки на исход спортивных матчей. Девушка откликнулась на данное письмо и вступила с незнакомцем в переписку. Затем злоумышленник позвонил ей и попросил перевести первоначальный взнос на банковский счет, привязанный к его номеру телефона. Женщина перечислила неизвестному мужчине деньги в размере восьми тысяч рублей. Когда дело дошло по получение «выигрыша» по результатам прошедшего спортивного состязания, незнакомец выходить на связь перестал.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За совершение хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.