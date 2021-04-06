06.04.2021
Школьникам Златоуста предложили ответить на вопросы о Таганае
06.04.2021
В 2021 году ЮУЖД в Челябинской области инвестирует в развитие 7,9 миллиарда рублей
06.04.2021
Житель Тюменской области под видом ставок на спорт обобрал жительницу Октябрьского района
06.04.2021
Большинство челябинцев недовольны своей работой
06.04.2021
В Челябинске женщина скончалась в бассейне
06.04.2021
В аэропорту Челябинска задержан дебошир
Наталья Котова порадовалась за Челябинск, признанный одним из самых комфортных «миллионников» России
05.04.2021
Котова потребовала провести ревизию улично-дорожной сети
05.04.2021
Челябинск спасают от «наводнения»
02.04.2021
Первые загородные лагеря в Челябинской области откроют уже в мае
02.04.2021
Прокуратура проверит информацию о двойном гражданстве Мительмана
01.04.2021