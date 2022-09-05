Житель Увельского района наказан за осквернение могил родственников

Житель села Кичигино (Увельский район, Челябинская область) осквернил могилы родственников.

За повреждение надмогильных сооружений на сельском кладбище мировой суд приговорил виновного к тремстам часам обязательных работ и взыскал с него 14 тысяч рублей в счет причиненного ущерба, а также обязал пролечиться от наркомании и алкоголизма.

«Установлено, что в майские праздники, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина разломал надгробные сооружения и цветники на могиле своих дальних родственников, с которыми находился в неприязненных отношениях», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.