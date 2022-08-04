Житель Варненского района избил пациента скорой поомщи

Челябинские росгвардейцы задержали подозреваемого в нанесении побоев пациенту скорой помощи. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Третьего август бойцы группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации с охраняемого объекта – автомобиля скорой помощи, находившегося у дома № 108 по улице Героев Танкограда города Челябинска.

«К прибывшим через четыре минуты росгвардейцам обратились медики. Они пояснили, что нажали кнопку тревожной сигнализации из-за конфликта между неизвестным мужчиной и 36-летним пациентом, в ходе которого последний, предварительно, получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга», - сообщили в Росгвардии по Челябинской области.

В ходе установления обстоятельств произошедшего, выяснилось, что подозреваемый находился неподалеку от места происшествия. Мужчина был задержан. Им оказался ранее судимый 43-летний житель села Правда Варненского района.

Потерпевший рассказал, что подозреваемый нанёс ему несколько ударов кулаком в лицо в ходе возникшего между ними словесного конфликта. Пострадавший был доставлен бригадой скорой помощи в лечебное учреждение, а задержанный передан полицейским.

Напомним, что с января 2020 года все машины городской службы скорой помощи оборудованы кнопками тревожной сигнализации и находятся под защитой вневедомственной охраны Росгвардии.