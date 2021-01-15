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Жителей челябинского микрорайона испугали взрывы

В пятницу, 15 января, в Челябинске жители микрорайона Чурилово услышали серию взрывов. Своей обеспокоенностью они поделились в соцсетях.

«Что произошло? Бабахнуло неплохо. Пожарные летят», - написал в группе «Вконтакте» Максим Крукович.

Другой участник группы прикрепил видео с проезжавшими мимо пожарными.

В комментариях предположили, что причиной взрывов может быть работа копейского завода «Пластмасс», на котором утилизируют боеприпасы.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска подтвердили, что на предприятии проводят технические работы.

«До пяти часов должны закончить», - сказали в ЕДДС города.