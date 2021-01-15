Жителей челябинского микрорайона испугали взрывы

В пятницу, 15 января, в Челябинске жители микрорайона Чурилово услышали серию взрывов. Своей обеспокоенностью они поделились в соцсетях.
«Что произошло? Бабахнуло неплохо. Пожарные летят», - написал в группе «Вконтакте» Максим Крукович.
Другой участник группы прикрепил видео с проезжавшими мимо пожарными.
В комментариях предположили, что причиной взрывов может быть работа копейского завода «Пластмасс», на котором утилизируют боеприпасы.
В Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска подтвердили, что на предприятии проводят технические работы.
«До пяти часов должны закончить», - сказали в ЕДДС города.