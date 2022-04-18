Жителей Сатки будут судить за убийство замдиректора нацпарка «Зюраткуль»

Двое жителей Челябинская область предстанут перед судом за убийство заместителя директора национального парка «Зюраткуль» Сергея Завьялова. Его труп они скинули в пещеру. Уголовное дело передано в суд.

Обвиняемые в июле 2010 года на территории национального парка «Зюраткуль из-за личной неприязни, а также по мотивам мести за осуществление служебной деятельности, совершили убийство заместителя директора национального парка «Зюраткуль».

После чего один из обвиняемых сбросил труп в пещеру, расположенной вблизи поселка Алексеевка и с места преступления скрылся.

«Кроме того, тот же обвиняемый в августе 2019 года, находясь во дворе дома в Сатке, причинил пенсионеру телесные повреждения, от которых последний скончался в медицинском учреждении.

Другой обвиняемый в октябре 2010 года, находясь около дома по улице Природы в Сатке, в присутствии шестилетнего ребенка нанес собаке удары деревянной палкой с гвоздем, в результате чего животное погибло, а у малолетнего наступило психическое расстройство, отнесенное к категории тяжкого вреда здоровью», - рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Уголовное дело будет направлено в Челябинский областной суд.