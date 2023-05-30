30.05.2023
Челябинский цинковый завод запускает профориентационную программу
30.05.2023
В Челябинской области моряки Росгвардии провели задержание условных диверсантов
30.05.2023
Во вторник утром на подлете к Москве сбиты несколько беспилотников
30.05.2023
«Без забот на год вперед» с торговой сетью «Пятёрочка»
30.05.2023
Воспитанники детской филармонии презентуют челябинцам концерт
29.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на 30 мая (18+)
Жителей северо-запада Челябинска ждет отключение холодной воды
28.03.2023
Челябинцы устали жить без воды
22.12.2022
Комсомольский проспект снова сухой, вода вернулась в дома челябинцев
22.12.2022
В Челябинске поплыл Комсомольский проспект
03.10.2022
Новосинеглазовцы четвертое октября проведут без воды
Алексей Текслер: «Я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать»
25.05.2023
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
24.05.2023
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023