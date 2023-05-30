Жителей северо-запада Челябинска ждет отключение холодной воды с 23 часов первого июня до четырех утра второго июня.

Как сообщает «ЮжУралВодоканал», воду в домах челябинцев отключат в связи с аварийным устранением повреждения на водоводе диаметром триста миллиметров.

В указанной период без холодного водоснабжения останутся жители многоквартирных домов по следующим адресам: улица Университетская Набережная, №88 и №92; улица Академика Королева, №1, №3, №7, №9, №9-А, №11, №11-А, №15, №17, №19, №21 и №23; улица Братьев Кашириных, №163 и №165; улица Академика Сахарова, №2, №10, №12 и №14.