Жители Челябинска заметили огромный черный столб дыма

Сегодня, 20 мая, в Челябинске многих жителей напугал черный столб дыма, который виден из разных районов города. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, на пункте приема металла горит мусор.

«Бойцы пожарно-спасательной части №7 работают на улице Автодорожной на пункте приема металла», - прокомментировали в чрезвычайном ведомстве.

Мусор полыхает на площади 20 квадратных метров. На месте от МЧС задействованы две автоцистерны.

Пострадавших на данный момент нет.