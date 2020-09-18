Жители Челябинской области продолжают переводить телефонным мошенникам крупные суммы

Жительница Магнитогорска (Челябинская область) поверила аферистам, которые убедили ее взять кредит на свое имя, а затем заставили перевести полученные деньги на несколько телефонных номеров. В итоге женщина лишилась 240 тысяч рублей.

Обратившись в дежурную часть отдела полиции «Ленинский», потерпевшая пояснила, что ей позвонила девушка, представившись сотрудником банка, и сообщила следующее: для того, чтобы кредит на себя не оформили мошенники, потерпевшей необходимо оформить его на себя.

«После нескольких манипуляций в личном кабинете жительница города получила одобрение на кредит в размере 240 тысяч рублей. Затем приятный женский голос посоветовал все денежные средства снять и перевести на несколько телефонных номеров. После того, как все операции были проведены, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию», - сообщила официальный представитель УМВД по городу Магнитогорску Мария Морщакина.

Как показывает практика, жители региона - несмотря на все предупреждения правоохранительных органов - продолжают верить мошенникам. Так, в полицию Южноуральска обратился пенсионер, рассказавший, что ему в течение нескольких дней поступали звонки от ложных сотрудников банка. Во время первого телефонного разговора мошенник сообщил мужчине, что с его банковским счетом проводят подозрительные операции, и для сохранения сбережений денежные средства необходимо перевести на резервный счет.

«Заявитель поверил незнакомцу и предоставил ему все сведения по банковской карте. В результате с его счета было списано около 30 тысяч рублей. На следующий день злоумышленник вновь позвонил пенсионеру и опять убедил его пройти к терминалу для осуществления перевода денежных средств на «резервный счет». В общей сложности потерпевший перевел мошенникам около 170 тысяч рублей», - сообщили агентству в пресс-службе регионального полицейского главка.

Подобные случаи зарегистрированы также в Миассе, Челябинске и Снежинске. Местные жители, поверив злоумышленникам, лишились в общей сумме около полутора миллионов рублей.

«В Челябинске с заявлением в полицию обратилась 41-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что ей поступил звонок от неизвестного, который предлагал дополнительный заработок, не требующий особых усилий, что заинтересовало потерпевшую. Мошенник сообщил, что перед тем, как получить прибыль, ей необходимо вложить свои деньги. Следовав указаниям ложных менеджеров, в течение нескольких дней челябинка брала займы, переводила денежные средства в надежде на получение большой выручки», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В какой-то момент злоумышленники перестали выходить на связь. Поняв, что стала жертвой аферистов, женщина обратилась в полицию. Сумма ущерба составила около 160-ти тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество.

Полицейские в очередной раз призывают южноуральцев к бдительности:

«Помните, что сотрудники банков никогда не запрашивают номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в СМС сообщениях. Эти сведения вы не должны сообщать никому. Такие запросы осуществляют только мошенники, даже если они обращаются к вам по имени и отчеству.

Не поддавайтесь на уловки мошенников и не переводите свои сбережения по указанию незнакомых.

При поступлении подобного рода звонков необходимо прервать разговор и перезвонить в банк самостоятельно, по телефону, указанному на оборотной стороне карты. В случае несанкционированных списаний денежных средств - обращаться в полицию.

Также будьте внимательными при совершении покупок через Интернет. Лучше отдать предпочтение проверенным магазинам, долго работающим на рынке. Чрезмерно низкая цена и необходимость стопроцентной предоплаты при условии моментальной отправки товара – уловки, на которые часто идут мошенники. По возможности выберите оплату наложенным платежом. Если при заключении сделки у вас возникли малейшие сомнения, лучше отказаться от покупки».