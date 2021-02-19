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Жители Металлургического района Челябинска замерзают в своих квартирах

Жители Металлургического района Челябинска замерзают в своих квартирах. За помощью к общественникам обратились жильцы сразу нескольких домов.

Как сообщили представители Общероссийского Народного фронта, в некоторых квартирах температура воздуха не превышает +10 градусов, а один из подъездов из-за постоянных перепадов температур превратился в «сауну».

Челябинские эксперты ОНФ просят областную прокуратуру провести проверку в домах Металлургического района, где, по их мнению, бездействуют управляющие компании

Пять градусов ниже нуля – такую температуру батарей фиксируют приборы в квартирах дома №13 на улице Липецкой. В помещениях столбик термометра едва доходит до 16-ти градусов. Несколько дней жители девяти домов на улице Липецкой и в соседнем Театральном переулке пытаются достучаться до управляющей компании.

«На днях произошла авария и в наших домах отключили отопление. Пока устраняли прорыв, стояки замерзли, и на данный момент в квартирах можно находиться только в верхней одежде. Управляющая компания «Доверие» на звонки отвечает, но заявки не фиксирует. Говорят, будто не виноваты, что у нас замерз дом. Ходим греться на работу», – рассказала жительница дома №13 на улице Липецкой Лариса.

После обращения к активистам ОНФ жители рассказали, что батареи стали чуть теплее, но поскольку сети длительное время простояли без тепла, их надежность вызывает сомнения. Люди также опасаются, что УК «Доверие» вновь подойдет к решению проблемы формально. Общественники настаивают на оказании услуги, за которую платят жители, в полном объеме, и держат ситуацию на контроле.

А вот на улице Сталеваров в доме №3-А жильцы потеряли всякую надежду на помощь. С пятого декабря их дом практически не отапливается. Горячую воду и отопление отключают через каждые сутки. Из-за перепадов температуры в одном из подъездов постоянно стоит пар. Этот дом, по словам людей, обслуживает управляющая организация «Ремжилзаказчик», к работе которой постоянно возникают нарекания.

«Никому нет дела до жильцов, которые в полном тумане, по скользкому полу, опираясь на мокрые перила, выламывая примерзшую дверь, выходят из подъезда», – пожаловалась жительница дома №3-А на улице Сталеваров Гуля Хаирзаманова.

Мерзнут и жители трех подъездов в доме №28 на улице Богдана Хмельницкого. Здесь проблема слабого отопления не решалась несколько лет. Когда в доме все же стали менять батареи, жильцы обрадовались, однако работы провели лишь в половине дома. Остальные жильцы продолжают мерзнуть.