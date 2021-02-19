Жители Металлургического района Челябинска замерзают в своих квартирах. За помощью к общественникам обратились жильцы сразу нескольких домов.
Как сообщили представители Общероссийского Народного фронта, в некоторых квартирах температура воздуха не превышает +10 градусов, а один из подъездов из-за постоянных перепадов температур превратился в «сауну».
Челябинские эксперты ОНФ просят областную прокуратуру провести проверку в домах Металлургического района, где, по их мнению, бездействуют управляющие компании
Пять градусов ниже нуля – такую температуру батарей фиксируют приборы в квартирах дома №13 на улице Липецкой. В помещениях столбик термометра едва доходит до 16-ти градусов. Несколько дней жители девяти домов на улице Липецкой и в соседнем Театральном переулке пытаются достучаться до управляющей компании.
«На днях произошла авария и в наших домах отключили отопление. Пока устраняли прорыв, стояки замерзли, и на данный момент в квартирах можно находиться только в верхней одежде. Управляющая компания «Доверие» на звонки отвечает, но заявки не фиксирует. Говорят, будто не виноваты, что у нас замерз дом. Ходим греться на работу», – рассказала жительница дома №13 на улице Липецкой Лариса.
После обращения к активистам ОНФ жители рассказали, что батареи стали чуть теплее, но поскольку сети длительное время простояли без тепла, их надежность вызывает сомнения. Люди также опасаются, что УК «Доверие» вновь подойдет к решению проблемы формально. Общественники настаивают на оказании услуги, за которую платят жители, в полном объеме, и держат ситуацию на контроле.
А вот на улице Сталеваров в доме №3-А жильцы потеряли всякую надежду на помощь. С пятого декабря их дом практически не отапливается. Горячую воду и отопление отключают через каждые сутки. Из-за перепадов температуры в одном из подъездов постоянно стоит пар. Этот дом, по словам людей, обслуживает управляющая организация «Ремжилзаказчик», к работе которой постоянно возникают нарекания.
«Никому нет дела до жильцов, которые в полном тумане, по скользкому полу, опираясь на мокрые перила, выламывая примерзшую дверь, выходят из подъезда», – пожаловалась жительница дома №3-А на улице Сталеваров Гуля Хаирзаманова.
Мерзнут и жители трех подъездов в доме №28 на улице Богдана Хмельницкого. Здесь проблема слабого отопления не решалась несколько лет. Когда в доме все же стали менять батареи, жильцы обрадовались, однако работы провели лишь в половине дома. Остальные жильцы продолжают мерзнуть.
«Мы видим, что это не разовый случай, а системная проблема Металлургического района. Теплосети изношены, это факт, нужно предпринимать комплексные меры, вплоть до полной замены теплотрасс. Да, когда люди не получают то количество тепла, за которое платят, это нередко недоработка или халатность управляющей компании. Однако надо разбираться в причинах, мы просим надзорные органы вмешаться в ситуацию», – заявил эксперт ОНФ в Челябинской области Антон Неверов.