Жители Санкт-Петербурга обманули южноуральцев на 104 миллиона рублей. В деле - 375 потерпевших

Следствием ГУ МВД России по Челябинской области завершено расследование уголовного дела по фактам мошенничества на сумму свыше 104 миллионов рублей. Двое жителей Санкт-Петербурга обманули не менее 375 южноуральцев.

В ходе следствия установлено, что ранее судимые мужчины 1966 и 1967 годов рождения учредили и зарегистрировали в родном городе кредитный потребительский кооператив.

«С целью обмана неограниченного числа граждан на территории Южного Урала злоумышленники создали филиалы в городах Челябинске и Магнитогорске. Бизнесмены разработали образцы договоров о паевом взносе и передачи личных сбережений, по условиям которых граждане передают деньги организации, а кооператив должен был возвратить их личные сбережения по окончании срока действия договора и выплатить пайщикам начисленные проценты (компенсацию) в размере от 27 до 50% годовых», - сообщили в региональном полицейском главке.

К работе в филиалах мошенники привлекли в качестве сотрудников людей, не осведомленных об их преступных намерениях, провели их обучение по порядку приема пайщиков, заключения с ними договоров и передачи личных сбережений, получения от них денежных средств и оформления платежных документов, выплаты компенсаций за пользование деньгами.

Следствием также установлено, что обвиняемые, являясь первыми лицами организации, на общих собраниях кооператива, а также в ходе личных бесед с гражданами распространяли заведомо ложную информацию об успешной деятельности своего предприятия по размещению денежных средств пайщиков в бизнес-проекты, якобы приносящие высокий доход, позволяющий выплачивать проценты по договорам. Помимо этого, злоумышленники организовали рекламу предоставляемых кооперативом услуг в печатных изданиях, через сеть Интернет, а также путем изготовления и распространения полиграфической продукции рекламного характера.

При истечении срока действия договоров обвиняемые склоняли пайщиков к заключению дополнительных соглашений или осуществляли выплату гражданам компенсаций за счет поступивших от других пайщиков средств. Таким образом, они создавали видимость исполнения со стороны кооператива принятых обязательств с целью продолжения хищения денег потерпевших и привлечения новых клиентов.