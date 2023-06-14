14.06.2023
Жительниц Аши и Аргаяша мошенники обманули на 900 000 рублей
14.06.2023
В Челябинске ограничили движение по улице Рождественского
14.06.2023
Уникальные семейные соревнования прошли в Курчатовском районе
14.06.2023
Челябинцы взяли «золото» и «серебро» Кубка России по аквабайку
14.06.2023
В Челябинске оптимизировать организацию дорожного движения готовы почти за 17,4 миллиона рублей
14.06.2023
«Диалоги» помогут челябинским танцовщикам быть понятыми зрителями
Жительниц Аши и Аргаяша мошенники обманули на 900 000 рублей
Обе женщины попались на самые распространенные схемы мошенничества
17.05.2023
Южноуральцев предупреждают: Мошенники представляются операторами сайта «Госуслуги»
15.05.2023
В Челябинске будут судить аферистов, преступными действиями которых управляли из-за границы
15.05.2023
Карталинца обманул лжеработник портала «Госуслуг»
10.04.2023
Мошенники предложили пенсионеру из Троицка поиграть в детектива за один миллион рублей
Активные муниципалитеты Челябинской области получат допсредства на благоустройство
13.06.2023
В День России в Челябинской области вручили госнаграды шести участникам СВО
12.06.2023
Губернатор, спикер, митрополит и путешественник поздравляют южноуральцев с днем России
12.06.2023
В Челябинскую область поступила порция северного воздуха
11.06.2023
На мысе озера Тургояк открыли стелу «Альбатрос»
10.06.2023