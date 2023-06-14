Жительниц Аши и Аргаяша мошенники обманули на 900 000 рублей

Две жительницы Челябинской области стали очередными жертвами телефонных мошенников. Злоумышленники обманули их на 900 000 рублей.

В первом случае потерпевшей стала 86-леняя пенсионерка. В дежурной части районного ОМВД она рассказала, что ей на городской номер позвонила якобы дочь и плачущим голосом сообщила, что попала в ДТП. Затем трубку взяла неизвестная, представилась сотрудником правоохранительных органов и пояснила, что дочь бабушки переходила дорогу на красный свет и стала виновником аварии. Для оказания помощи пострадавшей в ДТП женщине нужно собрать и передать все имеющиеся деньги, а для дочери – личные вещи, так как обе участницы аварии попали в больницу.

Испуганная пенсионерка тут же собрала пакет с вещами и сбережения в размере около 800 тысяч рублей, а затем передала их прибывшему курьеру. Кроме того, мошенники обманули бабушку еще раз – они сообщили часы приема посещения хирургического отделения больницы и велели прийти туда утром следующего дня. Только там ашинка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных статьей 159 УК РФ (мошенничество). Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленников.

А жительница Аргаяша 1958 года рождения поверила, что ей позвонили из Центробанка и сообщили, что неизвестные оформили на ее имя кредит. Для того, чтобы его аннулировать, необходимо самой оформить займ и перевести деньги на «безопасный счет». Также звонившие убедили женщину, что в оформлении кредита могут быть замешаны сотрудники банка, поэтому сотрудники Центробанка вместе с полицейскими будут следить за ее передвижением по внутренним камерам видеонаблюдения.

Женщина в банке оформила кредит на 100 000 рублей и перевела деньги злоумышленникам через банкоматы, находящиеся за пределами здания. При этом при выдаче кредита сотрудники банка предупреждали женщину о действиях мошенников и спрашивали, на какие цели ей нужны деньги. Однако та скрыла истинную причину.

После того, как потерпевшая поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию.