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Жительница Первомайского предстанет перед судом за нападение на полицейского

Происшествия
Сегодня, 13:25

Прокуратура города Коркино (Челябинская область) направила в суд уголовное дело в отношении жительницы поселка Первомайский, которая, защищая своего пьяного друга, избила и покусала полицейского. Импульсивной даме грозит до пяти лет лишения свободы.

Следователями было установлено, что в марте 2020 года, ночью, сотрудники ДПС остановили в Первомайском автомобиль ВАЗ-21150. За рулем находился пьяный мужчина. Он попытался скрыться от сотрудников полиции, не реагируя на их законные требования, оказывая сопротивление.

«Сотрудниками полиции в отношении него были применены наручники. Обвиняемая, находившаяся в указанном автомобиле в состоянии алкогольного опьянения, в целях воспрепятствовать законным действиям сотрудников полиции, вышла из автомобиля, схватила полицейского за форменную одежду, укусила за руку и нанесла удар по лицу, причинив кровоподтеки», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Уголовное дело направлено в Коркинский городской суд. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

 

 

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