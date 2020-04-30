Жительница Первомайского предстанет перед судом за нападение на полицейского

Прокуратура города Коркино (Челябинская область) направила в суд уголовное дело в отношении жительницы поселка Первомайский, которая, защищая своего пьяного друга, избила и покусала полицейского. Импульсивной даме грозит до пяти лет лишения свободы.

Следователями было установлено, что в марте 2020 года, ночью, сотрудники ДПС остановили в Первомайском автомобиль ВАЗ-21150. За рулем находился пьяный мужчина. Он попытался скрыться от сотрудников полиции, не реагируя на их законные требования, оказывая сопротивление.

«Сотрудниками полиции в отношении него были применены наручники. Обвиняемая, находившаяся в указанном автомобиле в состоянии алкогольного опьянения, в целях воспрепятствовать законным действиям сотрудников полиции, вышла из автомобиля, схватила полицейского за форменную одежду, укусила за руку и нанесла удар по лицу, причинив кровоподтеки», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Уголовное дело направлено в Коркинский городской суд. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.