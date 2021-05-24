Жительница Саратовской области, опоздавшая на самолет, устроила дебош в аэропорту Челябинска

Жительница Саратовской области привлечена к административной ответственности за дебош в аэропорту Челябинска

В дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту Челябинска поступило сообщение о том, что к выходу на посадку рейса «Челябинск – Москва» требуется наряд полиции, так как пассажирка, опоздавшая на рейс, нарушает общественный порядок.

Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили жительницу города Энгельса Саратовской области, которая опоздала на данный рейс. выражалась грубой нецензурной бранью в адрес представителей авиакомпании.

58-летняя женщина была доставлена в дежурную часть транспортной полиции, где за мелкое хулиганство.