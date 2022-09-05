Жительница Троицка стала очередной жертвой телефонных аферистов, «подарив» им 600 тысяч рублей

Жительница Троицка (Челябинская область) перевела на «безопасный банковский счет» 600 тысяч рублей, поверив в «сказки» телефонных мошенников.

Злоумышленники, представляясь по телефону то работниками банка, то сотрудниками правоохранительных органов, убедили горожанку 1986-го года рождения перевести деньги на «безопасный счет».

Поняв, что стала жертвой преступления, потерпевшая обратилась в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Троицкий». Троичанка рассказала стражам порядка, что ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка, и сообщил о несанкционированной попытке посторонних лиц списать деньги с ее кредитной карты. Он также добавил, что неизвестные пытаются изменить номер телефона в ее личном кабинете - чтобы пресечь действия злоумышленников, сказал мужчина, необходимо частично снять денежные средства в банкомате и перевести их на «безопасный счет», который он ей сообщит.

Под диктовку звонившего молодая женщина обналичила деньги. По телефону ей сказали, что для нее подготовлена новая карта, на которую необходимо перевести денежные средства. Пострадавшая проследовала в банк и внесла на указанные реквизиты двумя переводами 600 тысяч рублей.

После финансовой операции в одном из мессенджеров жительница Троицка получила сообщение о том, что ее деньги находятся в сейфовой ячейке. Связавшись с потерпевшей снова, злоумышленники по телефону заверили собеседницу, что в течение 24 часов деньги вновь поступят на ее счет, но пока это сделать не удается, так как в этот момент кто-то посторонний пытается оформить кредит на ее имя на сумму один миллион 777 тысяч рублей. «Сотрудник кредитного отдела» в разговоре настаивал, что ей необходимо создать собственную заявку на кредит, чтобы неизвестные лица не завладели этой суммой. И кредитные деньги, разумеется, следует отправить на «безопасный счет». И только после этих действий она сможет получить 600 тысяч рублей обратно.

Телефонные переговоры с мошенниками молодая женщина продолжила во время поездки из Троицка в Челябинск. Им она пояснила, что вопрос с кредитом сможет решить только по прибытии в областной центр. На этом «работники банка» общение с «клиенткой» прекратили. Но ей снова позвонили: собеседник представился сотрудником челябинских правоохранительных органов и объявил, что поступило заявление от представителей финансово-кредитной организации о незаконных действиях с ее деньгами на счетах. Звонивший сказал, что девушка срочно должна дать объяснения.

После запугивания жительницы Троицка псевдосиловиком к операции по выманиваю денег снова подключились «работники банка». Они настойчиво требовали завершить начатую процедуру, оформив кредит. Почти согласившуюся горожанку спасло лишь то, что в Челябинск она приехала в позднее время, и финансово-кредитные организации были закрыты. Она позвонила на горячую линию банка, и оператор проверил операции по ее карте. Ей подтвердили, что произошло списание с двух счетов на общую сумму 600 тысяч рублей и объяснили, что никаких безопасных счетов не существует.

По заявлению потерпевшей возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что за произведенные операции с переводами и снятиями денежных средств у троичанки взималась комиссия, составившая более 45 тысяч рублей. Таким образом, сумма ущерба составила 645 тысяч рублей.