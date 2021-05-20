Жительница Уйского района получила 13 лет за убийство годовалого сына

Челябинский областной суд сегодня, 20 мая, вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летней жительницы села Ларино Уйского района Марии Синицкой. Она признана виновной в убийстве своего годовалого сына.

В суде установлено, что подсудимая на протяжении долгого времени находилась в плохих отношениях с отцом малыша и его родителями, из-за чего у нее возникла неприязнь и к собственному сыну. Мать убила ребенка, нанеся ему множество ножевых ранений в шею. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

При проведении предварительного следствия Мария Синицкая вину признавала частично - лишь в том, что убила сына ножом, однако наличие умысла и личной неприязни к ребенку не признавала. Молодая женщина утверждала, что своих действий не осознавала в силу имеющегося у нее психического расстройства. Синицкая заявила, что в отношении нее должны быть применены принудительные меры медицинского характера.

Однако согласно заключению повторной стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, Синицкая каким-либо болезненным состоянием психики, которые лишали бы ее способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдает и не страдала во время совершения инкриминируемого ей деяния. Также она не находилась в состоянии аффекта.

Суд пришел к выводу, что по своему психическому состоянию она не представляет опасности для себя и других людей и поэтому в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается.

Судом ей назначено наказание в виде 13-ти лет лишения свободы.