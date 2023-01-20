Жительница Златоуста покорно перевела аферистам четыре миллиона рублей

Почти четыре миллиона рублей перечислила жительница Златоуста (Челябинская область) на «безопасные» счета по указаниям якобы представителя банка и силовика.

Мошенники звонили 66-летней жительнице Златоуста несколько дней, представляясь сотрудниками банка и силового ведомства. Ей аферисты сказали, что неизвестный пришел в офис банка Москвы с доверенностью, выданной якобы самой женщиной, чтобы снять денежные средства с ее счетов. Для убедительности мошенники ей прислали в чате удостоверение звонившего специалиста финансово-кредитной организации. Также отправили в этом чате фотографии с сайта правоохранительного ведомства.

«Женщина сообщила злоумышленникам, что на счете у нее 1 500 000 рублей. По указанию мошенников она поехала в банк и перевела денежные средства на «безопасную» ячейку. На следующий день потерпевшую начали вновь вводить в заблуждение, якобы вновь объявились мошенники. В результате пенсионерка вновь доверилась звонившим и сообщила, что у нее есть денежные средства еще в двух банках», - рассказали в региональном полицейском главке.

Пенсионерка вновь поехала в банк и перевела со своего счета на счет, который продиктовали аферисты, один миллион рублей. А потом она поехала в другой банк, где перевела аналогичным способом еще полтора миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции региона в очередной раз призывают южноуральцев не доверять незнакомцам. При поступлении звонка от неизвестных лиц, предлагающих перевести деньги на «безопасные счета», прекратите общение. Перезвоните в банк и уточните информацию.