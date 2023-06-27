Жительницу Златоуста признали виновной в убийстве матери сожителя, страдающей деменцией

Жительница Златоуста (Челябинская область) получила срок за убийство пожилой матери своего сожителя, страдающей деменцией.

Челябинский областной суд приговорил 42-летнюю подсудимую к десяти годам и двум месяцам исправительной колонии общего режима и ограничению свободы сроком на один год. Суд признал женщину виновной по пункту «в» части второй статьи 105 УК РФ «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Как сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области, преступление было совершено 11 марта прошлого года. В момент нападения на 76-летнюю пенсионерку подсудимая была нетрезва. К маме своей второй половины она и раньше относилась с неприязнью. Пожилая женщина умерла от ножевых ранений – ей было нанесено не меньше шести ударов.

«При этом обвиняемая осознавала, что потерпевшая страдала психическим расстройством, была социально дезориентирована, не способна к самообслуживанию, не могла понимать характер совершаемых с ней действий и оказывать сопротивление, то есть находилась в беспомощном состоянии», - подчеркнули в надзорном ведомстве.

Приговор суда в законную силу не вступил.