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Жителя Магнитогорска отправили в колонию за подрыв машины бизнесмена

Жителя Магнитогорска признали виновным в покушении на убийство и приговорили к 11 годам колонии строго режима и штрафу в 800 тысяч рублей. 42-летний осужденный установил взрывное устройство около машины бизнесмена, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Взрыв произошел 7 августа 2019 года во дворе дома №51 на улице Советской Армии. Суд установил, что мужчина установил взрывное устройство возле машины предпринимателя.

«Когда мужчина подошел к автомобилю, осужденный произвел взрыв, в результате которого потерпевшему были причинены травмы, - рассказал Шишков. - Совершение преступления было связано с торговой деятельностью потерпевшего».

Мужчину признали виновным в незаконном приобретении взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), в покушении на убийство, совершенным общеопасным способом (ч.3 ст.30, п.«е» ч.2 ст.105 УК РФ).