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Жителя Троицка оштрафовали за распространение фейка о коронавирусе

Фото: 
ГУ МВД России по Челябинской области
Происшествия
Сегодня, 20:47
Автор: 
Инна Шемаева

В Троицке (Челябинская область) оштрафован на 15 тысяч рублей местный житель, разместивший в сети социальной сети недостоверную информацию, связанную с коронавирусом. 

18-летний горожанин сообщил, что врачи заперли людей в душевой медицинского учреждения.

Полицейские Троицка провели проверку на предмет достоверности размещенных в сети Интернет сведений. 

"В ходе проведенной проверки установлено, что данная информация не соответствует действительности. В отношении молодого человека сотрудниками полиции составлен административный протокол по части девятой статьи 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - "Злоупотребление свободой массовой информации", - сообщили в региональном полицейском главке.

Материалы проверки были направлены в Троицкий городской суд, который назначил троичанину наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. В настоящее время фейковая информация удалена. В последующем комментарии к посту житель Троицка принес свои извинения и написал о том, что публикация была шуткой.

Как сообщало ранее агентство "Урал-пресс-информ, ранее жителя Магнитогорска оштрафовали на 30 тысяч рублей за размещение в социальной сети информации о якобы запрещенном в связи с коронавирусом выезде из города. Полицейские просят южноуральцев ориентироваться только на официальные источники.

"Сотрудники полиции напоминают, что за распространение в средствах массовой информации и в сети Интернет заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность", - добавили в главке.

Главное управление МВД России по Челябинской области призывает южноуральцев внимательно относиться к публикуемой в сети Интернет информации, ориентироваться только на официальные источники.

 

Автор: 
Инна Шемаева
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