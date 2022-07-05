Жителя Южноуральска будут судить за двойное убийство, совершенное в присутствии трехлетнего ребенка

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело об убийстве двух лиц в присутствии малолетнего ребенка. 43-летний житель Южноуральска пытался убить и мать трехлетнего мальчика, но медикам удалось спасти ей жизнь.

По версии следствия обвиняемый в июле 2021 года в Южноуральске находился в квартире по улице Космонавтов, где распивал спиртные напитки с семейной парой - хозяевами квартиры и своей знакомой. Кроме того, в квартире находился трехлетний сын хозяйки квартиры.

«Во время распития спиртных напитков между обвиняемым и хозяином квартиры произошел конфликт, в ходе которого он нанес мужчине удары топором и ножом по голове и телу. С целью скрыть совершенное убийство, на глазах у малолетнего ребенка причинил аналогичные телесные повреждения женщинам», - рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

После совершения убийства мужчина похитил из квартиры сотовый телефон и планшет и скрылся с места преступления.

Умысел на убийство одной из женщин (матери ребенка) обвиняемый не смог довести до конца, поскольку ей была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.