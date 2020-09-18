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Златоуст заполонили фальшивые пятитысячные купюры

Происшествия
Сегодня, 11:40
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Автор: 
Инна Шемаева

В Златоусте (Челябинская область) полицейские изъяли из незаконного оборота фальшивые купюры достоинством в пять тысяч рублей. Они были обнаружены в одном из сетевых магазинов.

Купюры направлены на экспертизу.

Сотрудники полиции напоминают, при получении денежных купюр крупного достоинства следует быть очень внимательными и всегда проверять их подлинность.

Характерными местами сбыта поддельных купюр являются рынки, коммерческие киоски, АЗС, предприятия малого бизнеса.

«Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в неприятной ситуации, необходимо соблюдать следующие правила: не разменивайте купюры незнакомым лицам; при продаже автомобиля или недвижимости лучше проверить получаемую наличность в банке. Совершая покупки на рынке, будьте очень внимательны по отношению к деньгам», - отметила официальный представитель УМВД России по Златоусту Ольга Аристова.

Полицейские напоминают южноуральцам основные отличительные признаки поддельных купюр.

Фальшивка обычно склеена из двух листов бумаги, поэтому она более плотная на ощупь и имеет признаки расслаивания.

Выбитые компостером цифры 5000 на ощупь имеют шероховатости, как после прокалывания бумаги иглой.

Металлическая ныряющая защитная нить при просвете выглядит, как пунктир, и выполнена краской, а при изменении угла наклона не появляются муаровые полосы, поле на ощупь гладкое.

Кроме того, цветные, переливающиеся гербы Ярославля (на купюрах достоинством в 1000 рублей) и Хабаровска (на купюрах достоинством в 5000 рублей) не меняют свой цвет при разглядывании купюры под разными углами.

Всю информацию о банкнотах и об их защитных признаках можно найти в мобильном приложении «Банкноты Банка России». Приложение не проверяет подлинность банкнот, но помогает сделать это самостоятельно с помощью камеры смартфона или планшета.

Кроме того, есть определенный порядок действий при выявлении фальшивых денежных знаков.

Постарайтесь вспомнить, от кого и при каких обстоятельствах была получена данная купюра. Незамедлительно обратитесь в полицию и дайте исчерпывающее объяснение, откуда появилась поддельная купюра, сообщите приметы лица, осуществившего ее сбыт.

Если вы этого не сделаете и попытаетесь избавиться от купюры путем ее сбыта, то сами совершите преступление.

Если вы обнаруживаете поддельную купюру в момент ее получения, по возможности, примите меры к задержанию лица, совершающего сбыт купюры.

Ни в коем случае нельзя возвращать купюру сбытчику. Необходимо запомнить его приметы, автотранспорт, на котором он передвигался, а также очевидцев сбыта, о чем сразу же сообщить сотрудникам полиции.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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