Златоустовец, затаившись дома, помог полицейским задержать трех рецидивистов

В дом жителя Златоуста (Челябинская область) залезли три рецидивиста. Они не знали, что хозяин их видит. Мужчина притаился и успел вызвать полицию. Задержанные оказались ранее неоднократно судимые. В их послужном списке имущественные преступления, грабежи и убийство.

Златоустовские полицейские по горячим следам раскрыли кражу личных вещей из частного дома. 42-летний потерпевший рассказал, что в его дом проникли неизвестные, выставив окно.

Полицейскими были задержаны на месте три мужчины, ранее неоднократно судимые. Один из подозреваемых находится под административным надзором.

По данному факту следственным отделом отдела МВД России по Златоустовскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Кража». Санкцией данной части статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Сотрудники полиции напоминают, в случае совершения в отношении вас противоправных действий незамедлительно набирайте номер 102, для того чтобы у подозреваемых не было шансов уйти от наказания.