Челябинцев зовут на Всероссийский день ходьбы

В Челябинске на легкоатлетическом комплексе имени Елены Елесиной третьего октября состоится одно из крупнейших физкультурных мероприятий, проводимых Олимпийским комитетом России — Всероссийский день ходьбы.

Крупнейшее спортивно-массовое мероприятие проводит Олимпийский комитет России в рамках своей программы содействия развитию массового спорта «Олимпийская страна». Оно является частью Международного дня ходьбы, который проходит при поддержке Международной ассоциации спорта для всех (ТАФИСА) во всем мире уже более 20 лет. Ежегодно в нем участвуют более 12 миллионов человек из 150 стран.

Как сообщили в министерстве спорта Челябинской области, основная цель мероприятия – популяризация ходьбы как наиболее естественного и доступного вида физической активности, а также пропаганда физической культуры и здорового образа жизни.

В этом году в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе было принято решение о проведении только спортивных заходов.