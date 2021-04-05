Челябинцы смогут сделать зарядку с командой «Челбаскет» и бойцами тайского бокса

В среду, седьмого апреля, на железнодорожном вокзале Челябинска известные южноуральские спортсмены проведут зарядку. Присоединиться к занятию могут все желающие.

Как сообщили в правительстве Челябинской области, седьмого апреля во всем мире отмечается День здоровья. Поэтому в Челябинске пройдут профилактические оздоровительные акции.

Зарядка пройдет в здании железнодорожного вокзала в 10 часов утра. К занятиям присоединятся баскетбольный клуб «Челбаскет» со своим талисманом, команда по американскому футболу «Южно-Уральские Скауты», спортивная школа олимпийского резерва «Юный динамовец», двукратный чемпион России по роуп скиппингу (спортивная скакалка) в номинации фристайл Максим Костандов, ведущие спортсмены Челябинской областной Федерации тайского бокса, заслуженный мастер спорта, шестикратная чемпионка России по тайскому боксу, чемпионка Европы, призер чемпионатов мира Вера Негодина и спортивный врач из Индонезии Арья Брадана.

«У физически активных людей снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета второго типа. Появляется увеличение мышечной силы, выносливости, улучшается гибкость, укрепляется костная ткань, улучшается подвижности суставов. Современный мир предлагает нам большое разнообразие спортивных направлений. Мы надеемся, что пример наших спортсменов вдохновит жителей и гостей региона на регулярную физическую активность», – рассказала руководитель регионального отделения всероссийского движения «Волонтеры-медики» Ольга Чижова.