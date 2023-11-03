Челябинцы стали серебряными призерами чемпионата мира по шахбоксу

Челябинские спортсмены стали серебряными призерами V чемпионата мира по шахбоксу, который проходил в итальянском городе Риччоне с 26 октября по третье ноября.

Гибридная спортивная дисциплина, объединяющая в себе бокс и шахматы, только начинает развиваться в Челябинске, но наши спортсмены уже демонстрирует высокие результаты. По итогам состязаний воспитанники челябинской спортшколы «Буревестник» Амина Ахмадулина и Артем Слдоян завоевали серебряные медали турнира.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Амина вышла в финал чемпионата, одержав победу над спортсменкой из Индии, но в финальном поединке уступила сопернице из Германии.

Артём провел три поединка: с соперниками из Индии и Латвии, а в финале - со спортсменом из Германии, где стал вторым.

Ярких челябинских спортсменов тренирует Алексей Шаховский.