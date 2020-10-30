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Челябинка Ольга Фаткулина одержала победу на чемпионате России

Спорт
Сегодня, 11:26
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Инструктор спортивной команды при управлении Уральского округа войск национальной гвардии Ольга Фаткулина из Челябинска одержала победу на чемпионате России по конькобежному спорту на дистанции 500 метров.

Чемпионат России по конькобежному спорту проходит в подмосковной Коломне. Ольга Фаткулина из Челябинска поднялась на первую ступень пьедестала почета, преодолев дистанцию в 500 метров за 38 секунд.

 «Своим результатом довольна, хотя рассчитывала пробежать ещё быстрее», - сказала чемпионка после выступления.

Напомним, Ольга Фаткулина – серебряный призер Олимпийских игр в Сочи по конькобежному спорту на дистанции 500 метров, чемпионка мира на дистанции 1000 метров и победительница чемпионата Европы в командном спринте.

 

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