Не случилось: челябинская конькобежка не вошла в десятку лидеров Олимпиады

Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина показала лишь 13-й результат на дистанции 1000 метров на Олимпиаде в Пекине.

Итоги соревнования спортсменка назвала ожидаемыми и вполне объяснимыми: дело не в мифическом проклятии знаменосца, а в недавно перенесённом коронавирусе.

«Проклятия знаменосца не существует, кто вообще это придумал? Давайте реально смотреть на вещи — как можно бежать после болезни, бежала достойно, но не хватило. Было очевидно и предсказуемо. Думала, авось, чудо произойдет, верила, что это может случиться. Как говорят, и ружьё незаряженное стреляет. В жизни мне ничего легко не даётся, поэтому понимала, просто надо разогнаться и сделать первый круг, а потом помогут мне нечистые силы… Но их, видимо, не существует», рассказала Ольга Фаткулина в интервью «Матч ТВ».

Особенно тяжело спортсменке дались последние секунды дистанции: «Думала только о финишной линии и всё. Но это было очень жёстко. Свело дыхание, не проходил воздух, боялась потерять сознание, а потом туловище онемело. Понимала, что мне нужно встать, чтобы отпустило мышцы. Подумала: грёбаный конькобежный спорт. Почему не кёрлинг?», — цитирует Фаткулину издание.

Лучшей из россиянок стала Ангелина Голикова, которая заняла четвёртое место. Спортсменка уступила сопернице 0,21 секунды, в итоге бронза - у американки Бриттани Боу. Золото досталось японской конькобежке Михо Такаги, установившей новый олимпийский рекорд — 1 минута и 13,19 секунды. Серебро завоевала представительница Нидерландов Ютта Лердам. Ещё одна россиянка Дарья Качанова стала 9-й.

Напомним, что сборная ОКР сейчас занимает 9-ое место в медальном зачёте (4 золотых награды, 8 серебряных и 12 бронзовых). Лидируют Норвегия, Германия, США.