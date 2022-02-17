17.02.2022
Суд подтвердил, что цены на телетрапы в аэропорту Челябинска завышены
17.02.2022
ВТБ выступает за удаленную сдачу биометрии для получения ипотеки онлайн
17.02.2022
Не случилось: челябинская конькобежка не вошла в десятку лидеров Олимпиады
17.02.2022
В Челябинской области на карантине по ОРВИ находятся 241 класс и восемь школ
17.02.2022
Минск будет решать вопрос о признании Донбасса совместно с Москвой
17.02.2022
На Донбассе возобновились военные действия: в Кремле предупредили о провокациях
Не случилось: челябинская конькобежка не вошла в десятку лидеров Олимпиады
04.02.2022
Знаменосцем сборной России на открытии зимних Олимпийских игр в Пекине станет челябинка Ольга Фаткулина
13.12.2021
Ольга Фаткулина на этапе Кубка мира в Канаде установила новый рекорд России
02.11.2020
Челябинка Ольга Фаткулина завоевала вторую золотую медаль на чемпионате России
30.10.2020
Челябинка Ольга Фаткулина одержала победу на чемпионате России
Ремонт центральной трибуны памятника Ленину на главной площади Челябинска запланирован на май
17.02.2022
Это дно, товарищи: вбухивают миллионы, но челябинский Ленин все еще трещит по швам
16.02.2022
УФСБ России по Челябинской области – 88 лет
16.02.2022
В челябинской поликлинике два окна регистратуры на тысячу человек: как это объяснили в медучреждении
14.02.2022
Ольга Селезнёва: Мы привыкли всё исполнять с нашим русским «Эх!» - от души
14.02.2022