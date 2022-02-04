Сегодня, четвертого февраля, состоится церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Олимпийский комитет России определился с именами спортсменов, которые станут знаменосцами на торжественной церемонии открытия Олимпийских игр-2022 в Пекине. Ими станут серебряный призер Олимпиады в Сочи Ольга Фаткулина, а также олимпийский чемпион Пхенчхана хоккеист Вадим Шипачев.

Это будут двадцать четвертые по счету игры Олимпийские игра.В 15-ти зимних видах спорта разыграют 109 комплектов наград. Сражаться за медали Пекина будут более 4000 атлетов из 95 стран.

Знаменосцем сборной России на открытии зимних Олимпийских игр в Пекине станет челябинка Ольга Фаткулина.

«Это так круто! –– Это так здорово, патриотично и ответственно. Я до сих пор в эйфории, просто не передать словами. Это моя маленькая мечта и здорово, что она исполнилась», - признается Фаткулина пресс-службе ОКР.

Ольга Фаткулина – серебряный призер Олимпийских игр в Сочи, чемпионка мира, многократный призер чемпионатов мира, заслуженный мастер спорта России, рекордсменка страны в спринтерском многоборье и на дистанции тысяча метров, многократная чемпионка России в спринтерском многоборье.

Южный Урал на главных стартах планеты представят тринадцать спортсменов в пяти видах спорта. Это самое большое число участников, которое регион делегировал за всю историю зимних Олимпийских игр.

Помимо Ольги Фаткулиной, в состав сборной вошли Анастасия Григорьева (конькобежный спорт), Екатерина Ефременкова (шорт-трек), Сергей Глухов и Дмитрий Миронов (керлинг), Игорь Омелин и Анастасия Чирцова (фристайл, дисциплина «ски-кросс»), Александра Глазкова (фристайл, дисциплина «хаф-пайп»), Сергей Телегин, Егор Яковлев, Артем Минулин, Андрей Чибисов и Владимир Ткачев (хоккей).