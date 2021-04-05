Челябинск впервые примет чемпионат России по компьютерному спорту

22-23 мая Дворец спорта «Юность» в Челябинске примет финальный этап чемпионата России по компьютерному спорту 2021. Турнир организован Федерацией компьютерного спорта России и министерством по физической культуре и спорту Челябинской области при поддержке губернатора Челябинской области.

В Челябинск приедут сильнейшие киберспортсмены турнира, которым предстоит выявить победителя в шести видах программы: боевая арена Dota 2, спортивный симулятор NHL 21, стратегия в реальном времени StarCraft II, соревновательная головоломка Clash Royale, файтинг Tekken 7, а также технический симулятор дрон-рейсинга DCL – The Game. Призовой фонд превышает 3,5 миллиона рублей.

«С каждым годом чемпионат России по компьютерному спорту привлекает все больше участников. В прошлом году, даже в условиях коронавирусных ограничений, турнир стал одним из самых массовых спортивных мероприятий в России. Уверен, что в этом году чемпионат подарит зрителям ещё больше положительных эмоций, а жители Челябинска с пользой проведут время на нашем празднике киберспорта», - сказал президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Шмит.

«Мы немного знаем о киберспорте, однако это бурно прогрессирующий и динамично развивающийся вид спорта, который очень популярен в молодежной среде. Не случайно, киберспорт имеет миллионы фанатов по всему миру, а трансляции собирают миллионы просмотров. Не сомневаюсь, что люди, мало знакомые с компьютерном спортом, посетив наши соревнования, найдут для себя что-то новое и интересное. Мы постараемся сделать так, чтобы посетители всех возрастов получили массу эмоций и впечатлений от мероприятия», - сказал руководитель оргкомитета чемпионата России по компьютерному спорту 2021, заместитель губернатора Челябинской области: Вадим Евдокимов.

Чемпионат России по компьютерному спорту – официальные соревнования, включенные в Единый календарный план министерства спорта РФ, которые ежегодно проводит ФКС России.

В 2020 году в турнире приняли участие более 20 000 человек. Решающие игры должны были пройти в Нижнем Новгороде, но в связи с повышенной угрозой распространения коронавирусной инфекции, чемпионат сменил формат – финальный этап прошёл онлайн.