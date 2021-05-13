Челябинская область присоединится к «Российскому Азимуту»

В Челябинской области 23-го мая состоятся массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут».

Как сообщили в региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне, в 2021-м году на стартовую линию состязаний, посвященных 90-летнему юбилею всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», выйдут около двух тысяч южноуральцев (и более 70 тысяч любителей спорта по всей стране - «Российский Азимут» пройдет в 73 субъектах РФ).

В Челябинске центральный старт всероссийских соревнований запланирован на территории муниципальной лыжной базы. Соревнования пройдут в форматах спортивных и массовых забегов. Спортивные забеги состоятся на дистанциях от полутора до пяти километров в восьми возрастных группах, а массовые - на дистанции от полутора до двух километров среди всех желающих.

Победителям и призёрам спортивных забегов будут вручены памятные кубки, медали и дипломы министерства спорта России.

Отметим, что «Российский Азимут» объединяет спортсменов-профессионалов, ветеранов спорта, любителей активного отдыха: представителей производственных коллективов, студентов, школьников и их родителей.

Впервые соревнования были организованы и проведены в 2006 году. Тогда на старт по всей стране вышли более 170 тысяч опытных мастеров и любителей этого увлекательного вида спорта и активного отдыха.