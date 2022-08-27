Челябинская область выиграла всероссийскую Спартакиаду по водному поло

Сборная Челябинской области по водному поло среди женщин - победитель всероссийской Спартакиады сильнейших спортсменов России-2022.

Ватерполистки Южного Урала обыграли команду Москвы в финале женского турнира по водному поло в рамках Спартакиады сильнейших. Встреча завершилась со счетом 9:4.

В матче за третье место сборная Нижегородской области одолела команду Ханты-Мансийского автономного округа - 11:10.

Напомним, всероссийская Спартакиада стартовала десятого августа и продлится до второго октября. Соревнования проводятся в 39 видах спорта на территории 12 регионов страны.

На данный момент в Челябинске разыгрываются медали в легкой атлетике.

Сегодня, 27-го августа, стало известно, что представители Челябинской области Кристина Любушкина и Кирилл Шутов – бронзовые призеры всероссийской Спартакиады сильнейших спортсменов по легкой атлетике в командной ходьбе на 35 километров.

Также сегодня челябинец Василий Мизинов завоевал первое «золото» по легкой атлетике на всероссийской летней Спартакиаде. В ходьбе на 20 километров он уверенно выиграл у всех соперников, финишировав с результатом 1.20,16. Сразу после финиша чемпион успел выразить свои эмоции, поблагодарить публику и сделать 30 отжиманий и перед тем, как завершил дистанцию серебряный призер.

«Бронзу» в этом виде программы завоевал еще один челябинец - Кирилл Грудкин. В соревнованиях среди женщин не было равных Эльвире Чепаревой из Республики Мордовия.