Челябинские лыжники протестировали новую трассу в районе Карпова труда

Глава Челябинска Наталья Котова рассказала о ходе строительства спортивно-тренировочного центра по лыжным видам спорта.

На своей странице в ВКонтакте мэр разместила видеоролик о том, как воспитанники спортшколы олимпийского резерва №5 и ветераны лыжного спорта провели пробный заезд на новой трассе в районе Карпова пруда. Трассу спортсмены тестировали накануне, 18 ноября.

Протяженность лыжероллерной трассы составляет два с половиной километра. Кроме того, в центре уже появились 19 вакс-кабин для обработки лыж; ограждение территории по периметру; обустроенные парковочные места; мачты наружного освещения.

По словам Натальи Котовой, заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации второго этапа строительства, который предусматривает создание биатлонного стрельбища, обустройство судейских помещений, 30-ти вакс-кабин. Кроме того, на втором этапе реализации проекта будут построены здания раздевалок, помещения для хранения оружия, мостовые переходы для трасс, хозяйственный блок, а также продлена лыжная трасса (до 3,75 километра).

При этом Наталья Котова отметила, что строительство нового центра было бы невозможным без поддержки губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Челябинцы очень рады появлению такого спортобъекта. В комментариях горожане пишут о том, что лыжный спорт очень полезен, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.

«Как же приятно читать такие посты! Город развивается и растет прямо на глазах!»;

«Надо бы размять там косточки, а то в последний раз стоял на лыжах в школе»;

«Вау, не думала, что это случится когда-то. Круто, ждем всем городом»;

«Триста лет ждали, неужели это свершится? Это праздник какой-то»;

«Крутяк»;

«Здорово!»;

«Хорошие новости»;

«Ждем официального открытия!»;

«Люблю лыжи»;

«Самый лучший и полезный вид спорта для укрепления всех мышц организма»;

«Уникальный, долгожданный для спортсменов и поклонников лыжного спорта объект»;

«Как говорили нам на физкультуре, основная нагрузка при беге на лыжах идет на ноги и на плечевой пояс. Это суперполезное занятие! А теперь еще и доступное!» - жители Челябинска искренне радуются новому объекту.