19.11.2022
На трассе М-5 в Ашинском районе в ДТП погиб водитель автобуса, пассажиры в больнице
19.11.2022
Челябинские лыжники протестировали новую трассу в районе Карпова труда
19.11.2022
Михаил Скоков наградит участкового за спасение малыша в Магнитогорске
18.11.2022
В Челябинске стартуют международные соревнования по дзюдо памяти Григория Веричева
18.11.2022
ММК получил благодарность спецкомиссии всероссийского экологического конкурса
18.11.2022
Первички Российского движения детей и молодежи создают в Челябинской области
Челябинские лыжники протестировали новую трассу в районе Карпова труда
Первый этап строительства спортивно-тренировочного центра почти завершен
09.11.2022
Новый ратрак передан в лыжный комплекс в Полетаево
19.03.2019
Юные лыжники Челябинской области показали класс спортивного туризма
14.12.2018
В Копейске лыжный сезон откроют на новой трассе
07.02.2017
Металлурги ЧЦЗ вышли на лыжню
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022