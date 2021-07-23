Челябинские спортсмены вступают в борьбу за медали Олимпийских игр-2021

Сегодня, 23 июля, а Токио открываются 32-ые Олимпийские игры. Как и в Пхенчхане в 2018 году, Россия будет там, но без флага, без гимна.

Челябинскую область на Олимпиаде будут представлять восемь человек.

Это Владимир Иванов (бадминтон, Куса), Эльвина Каримова, Мария Берснева, Евгения Головина (водное поло, Златоуст), Екатерина Курочкина (гребля академическая, Магнитогорск), Василий Мизинов (легкая атлетика), Екатерина Александрова (теннис, Челябинск, тренируется сейчас вне нашего региона), Татьяна Минина (тхэквондо, Челябинск).

«В случае травмы, болезни, положительного теста на ковид или допинг-теста у основных спортсменов, их могут заменить из резервного состава», - сообщили в министерстве спорта Челябинской области.

Вот резервный состав:

Академическая гребля - Кира Ювченко

Дзюдо — Денис Ярцев, Сабина Гилязова

Тхэквондо — Маргарита Близнякова (демонстрационный вид), Кристина Прокудина (спарринг-партнёр)

Главные игры четырехлетия впервые пройдут без зрителей из-за антиковидных мер безопасности.

Известно, что на открытии Олимпийских игр запланировано шествие знаменосцев, фейерверки и фанфары. Знаменосцами российской сборной будут фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. Из-за антидопинговых санкций они понесут не государственный флаг России, а белое полотнище с эмблемой Национального олимпийского комитета.

Напомним, на ближайшие годы Россию выбросили из мирового спорта самого высокого уровня. Российские спортсмены на Олимпиадах в Токио и Пекине и на всех чемпионатах мира, которые пройдут в 2021-2022 годах, смогут выступить только в нейтральном статусе.