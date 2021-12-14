Челябинский дзюдоист Денис Ярцев стал победителем Лиги чемпионов Европы

Челябинский спортсмен Денис Ярцев триумфально выступил в главном клубном континентальном турнире по дзюдо в Париже. Воспитанник заслуженного тренера России Виктора Мосейчука завоевал «золото» Лиги чемпионов Европы.

Как сообщил пресс-атташе Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени Миллера Валерий Китченко, на участие в состязаниях среди мужских команд по системе «стенка на стенку» в столице Франции заявились семь клубов, которые заняли призовые места в национальных чемпионатах своих стран. Это «Явара-Нева» из Санкт-Петербурга, грузинские «Файтер» и «Голден Гори», немецкий «ТСВ Абенсберг», греческий «Арис», сербская «Црвена звезда» и французский «Флам 91».

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Российская «Явара-Нева» начала выступление сразу с полуфинала, одолев со счётом 3:2 титулованный и грозный «Абенсберг». А в финальном матче нанесла поражение «Црвене звезде», усиленной несколькими легионерами (4:1).

Опытнейшему командному бойцу, бронзовому медалисту чемпионата мира-2019, участнику Олимпийских игр-2016 Денису Ярцеву на этот раз не пришлось выходить на татами. В обеих встречах в весовой категории до 73 килограммов боролся его молодой коллега из Иркутска Махмадбек Махмадбеков. Победитель турниров серии «Большой Шлем» в Казани и Баку 2021 года оказался сильней своих соперников.

А Денис Ярцев, как и его товарищи из клуба из северной столицы России, удостоился золотой медали.

«Спустя четыре года нам удалось выиграть свое десятое «золото» на клубном чемпионате Европы, - отметил мастер спорта России международного класса Денис Ярцев. - Это был сложный турнир. Состав на этих соревнованиях, как всегда, был максимально сильный. Команды каждый год укрепляют свои сборные новыми спортсменами. У нас было всего два матча, но они получились достаточно тяжелыми. Я считаю, что результат в целом закономерный. На данном турнире мы были представлены своим лучшим составом. Я думаю, от нас ожидали «золото», и мы его забрали».

Фото: Леонид Дубовицкий, judo.ru, Gabi Juan, eju.ne