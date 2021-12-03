Наталья Котова и Ирина Текслер открыли в Челябинске знаковый спортобъект

В Челябинске сегодня, третьего декабря, открыли знаковый спортивный объект, построенный в очень сжатые сроки, - современный Центр дзюдо имени Дениса Ярцева «Электрометаллург», в котором смогут заниматься 600 спортсменов.

Центр двухэтажный, площадью более двух с половиной тысяч квадратных метров. Здесь обустроены три просторных залов для борьбы, в еще одном зале установлены самые современные силовые тренажеры.

Кроме того, оборудован специальный врачебный кабинет со всем необходимым медицинским оборудованием. На первом этаже расположены просторный холл и гардеробная комната. Также в Центре предусмотрена комната ожидания для родителей, которые через мониторы, расположенные по всему периметру помещения, могут наблюдать за тем, как тренируются их дети.

Поделиться

Как сообщает пресс-служба администрации города, финансирование строительства и оснащение Центра дзюдо взял на себя Челябинский электрометаллургический комбинат.

Мастер спорта международного класса и главный тренер школы Денис Ярцев отметил, что в этом Центре удалось собрать все самое лучшее. По словам именитого спортсмена, который продолжает свою спортивную карьеру и много ездит по соревнованиям, всегда обращая внимание на то, в каких условиях тренируются юные дзюдоисты в России и за рубежом, на сегодняшний день Центр в Челябинске - это самая технологически продвинутая школа дзюдо.

«Мы уверены в том, что новые залы и уникальные тренажеры будут пользоваться популярностью у всех юных челябинцев. Дети рады бесплатно заниматься борьбой в новом Центре, а нас, тренеров, очень радует и вдохновляет на спортивные подвиги сам масштаб», - сказал Денис Ярцев.

В мэрии Челябинска отмечают, что интерес подрастающего поколения к занятиям дзюдо растет. В современном здании тренировки для детей будут проходить в максимально комфортных условиях. Безопасными сделали все зоны в спортивных залах, что сводит к минимуму риск получения травм. Тренировочный процесс организуется с учетом ковидных ограничений — группы детей занимаются в разные временные промежутки. Проводится регулярная санитарная обработка всех поверхностей в помещениях комплекса. Каждый зал оборудован отдельной раздевалкой, что в условиях пандемии особенно актуально.

«Я приятно удивлена тем, в каких условиях смогут здесь заниматься дети. Новый Центр располагает всем необходимым для проведения качественного тренировочного процесса и отвечает всем современным тенденциям в подготовке спортсменов высокого уровня. Радует, что предприятие реализует такие важные и нужные обществу социально направленные проекты», - отметила общественный деятель Ирина Текслер.

Просторное помещение имеет П-образную форму и предполагает и уличные тренировки. Каждый воспитанник «Электрометаллурга» имеет возможность также бесплатно посещать одноименный плавательный бассейн, расположенный в шаговой доступности. В планах – установка в одном из помещений Центра собственного бассейн (высокие потолки здания позволяют реализовать амбициозную идею), а также профессионального спортивного батута, чтобы дзюдоисты смогли на нем отрабатывать тренировки по специальной акробатике.

Как отметила глава Челябинска Наталья Котова, это уже третий Центр дзюдо, который открылся в южноуральской столице по инициативе ЧЭМК.

«Дети из разных районов города могут заниматься здесь спортом совершенно бесплатно. А у нас сейчас стоит задача - перенести спортивные школы, которые находятся в цокольных этажах, на этаж выше - на первый-второй. И эта задача нам под силу. Мы активно занимаемся созданием самых современных и комфортных условий для занятий детей спортом, ведь они - наше будущее. Вообще, за последние два года социально ориентированное предприятие сделало очень много. И отдельно хотелось бы еще раз поблагодарить ЧЭМК за развитие парка имени Терешковой», - подчеркнула Наталья Котова.