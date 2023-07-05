Чемпионат России по легкой атлетике: Челябинск готовится к встрече гостей

В Челябинске с третьего по шестое августа на стадионе имени Елены Елесиной состоится чемпионат России по легкой атлетике. Впервые в соревнованиях примут участие сильнейшие атлеты не только из России, но и Беларуси.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие известные и титулованные спортсмены – лидеры сборной России, становившиеся победителями и призерами чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр. Звездные легкоатлеты поборются за титул чемпиона России и новые рекорды. Кроме того, на соревнования заявлены более 30 белорусских атлетов.

«Чемпионат России в Челябинске войдет в историю, впервые в соревнованиях такого уровня примут участие иностранные спортсмены. В прошлом году в столице Южного Урала на высочайшем уровне проходила Всероссийская спартакиада сильнейших спортсменов по легкой атлетике, - отметил президент Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Иванов.

Президент легкоатлетической федерации выразил уверенность, что чемпионат России в Челябинске также получит высокие оценки как у спортсменов и тренеров, так и у зрителей.

Порядка 800 спортсменов выявят сильнейших в беге на дистанциях от 100 м до 10 000 м, беге с барьерами, беге с препятствиями, эстафетах, прыжках в высоту и в длину, прыжках с шестом, тройном прыжке, толкании ядра, метаниях копья и молота, метаниях диска и многоборье.

В 2020 году Челябинск впервые в истории принял чемпионат России по легкой атлетике, но из-за коронавирусных ограничений не все желающие смогли посетить турнир. В этом году, при колоссальной поддержке губернатора Алексея Текслера, столица Южного Урала вновь завоевала право провести главный легкоатлетический старт сезона.

«Мы приглашаем зрителей на трибуны стадиона Елесиной насладиться мастерством сильнейших атлетов и стать частью большого спортивного праздника. Приложим максимум усилий для того, чтобы многочисленные гости оставили о Челябинске самые приятные воспоминания, ощутили наше южноуральское гостеприимство», - рассказал министр физической культуры и спорта Челябинской области Александр Гриб.

На сегодняшний день на стадионе им. Елены Елесиной установлены новые мачты освещения, проводятся работы по замене зрительских трибун. Вместо деревянных скамеек будут установлены комфортные кресла. Для спортсменов также появится новая разминочная зона, которая позволит безопасно готовиться к стартам, не создавая помех другим участникам соревнований.