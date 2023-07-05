05.07.2023
Семья, дружба и спорт: на фестивале в парке Гагарина откроют «Территорию здоровья»
05.07.2023
Чемпионат России по легкой атлетике: Челябинск готовится к встрече гостей
05.07.2023
Челябинский цинковый завод начал реализацию масштабного экологического проекта
05.07.2023
В Челябинской области намерены обанкротить ГУП «Продовольственная корпорация»
05.07.2023
В Челябинске выступит мировая звезда оперной сцены
05.07.2023
Челябинцы пожаловались Наталье Котовой на ужасное состояние двора на улице Молодогвардейцев
Чемпионат России по легкой атлетике: Челябинск готовится к встрече гостей
24.06.2023
Челябинские легкоатлеты завоевали шесть наград в Минске
14.01.2023
В Челябинске проходят первенство и чемпионат УрФО по легкой атлетике
24.08.2022
В Челябинске стартует Всероссийская спартакиада по легкой атлетике
21.08.2022
Завершился грандиозный праздник «королевы спорта» - Парижский полумарафон
Жителям Миньяра объяснили, почему закрывают больницу и где теперь получать медпомощь
04.07.2023
Спасатели Златоуста девять километров несли на руках ребенка с серьезной травмой головы
04.07.2023
В начале недели Южный Урал будет в барическом поле, потом – под влиянием антициклона
03.07.2023
Бажовский фестиваль в 2023 году побил свой рекорд по числу гостей и участников
03.07.2023
Михаил Скоков поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
03.07.2023