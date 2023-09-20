20.09.2023
Прокуратура установила виновных в затоплении челябинской «Славы» фекалиями
20.09.2023
Спикер магнитогорских депутатов вручил школьникам паспорта
20.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 21 сентября (18+)
20.09.2023
В Челябинской области введут штраф за нахождение в воде на плавсредстве без средств спасения
20.09.2023
В Челябинске ищут перевозчика на 61-й муниципальный автобусный маршрут
20.09.2023
Произошло повторное обрушение в доме в Балашихе, где взорвался газ
Депутаты Магнитогорска пробежали из Азии в Европу
20.09.2023
Спикер магнитогорских депутатов вручил школьникам паспорта
18.08.2023
В Магнитогорске прошел подростковый футбольный турнир памяти Александра Гурова
15.08.2023
Под Магнитогорском прошли мини-олимпийские игры
10.08.2023
В Магнитогорске дополнительно благоустроят еще девять дворов
Школьники из 18 регионов защитят свои экологические проекты в промышленном Челябинске
19.09.2023
Сегодня ученики приступили к занятиям в долгожданной школе в «Вишневой горке»
19.09.2023
Во вторник ожидаются сильные магнитные бури
18.09.2023
«Бабье лето» на Южном Урале возьмет небольшую передышку, но потом вновь вернется
18.09.2023
В 2024 году прожиточный минимум в Челябинской области вырастет на 4%
18.09.2023