Депутаты Магнитогорска пробежали из Азии в Европу

В Магнитогорске (Челябинская область) уже в 57-й раз прошел легкоатлетический забег «Азия-Европа». Он традиционно был посвящен памяти организатора спортивного и физкультурного движения в городе металлургов Бориса Нагибина.

В этом году около трех тысяч любителей бега вышли на старт, чтобы пересечь символическую границу Европы и Азии, пролегающую в Магнитогорске. Горожане разного возраста, семейного положения, места работы или учёбы, социального статуса, маломобильные граждане, новички и спортсмены преодолели дистанцию и получили свои призы.

Перед открытием забега на Центральном стадионе участников забега приветствовал председатель Собрания Александр Морозов.

«Мы за то, чтобы как можно больше магнитогорцев занимались спортом, физкультурой с улыбками и хорошим настроением», - сказал он.

Кстати, спикер Собрания выступил не только в роли почётного гостя, но и как участник на дистанции в два километра. Александр Морозов пояснил, что бежит не в рамках состязания, а просто ради участия и хорошего настроения.

Председателя поддержали и коллеги по депутатскому корпусу. Например, Виктор Токарев – постоянный участник воскресных пробежек «Бегайте с нами, бегайте сами!» - выбрал для себя дистанцию в две тысячи метров.

«Посмотрите, какие малыши довольные, – отметил он, глядя на самых маленьких участников забега. – Преодолели себя, добежали, каждый получил медаль».

На дистанцию также вышел депутат Алексей Качемов. Спортивный образ жизни для него норма, но также он поддерживает физкультурные начинания в своем округе.