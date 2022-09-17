«Динамо-Уралочка» – в Финале Кубка Губернатора!

Первая команда «уралочек» Златоуста вышла в главный финал традиционного турнира «Кубок Губернатора Челябинской области» по водному поло. На полуфинальную игру с киришским «Кинефом» наши игроки вышли с запредельным настроем и с самой первой минуты начали просто разносить титулованных соперниц. 4-0 после первого периода, 9-2 – после второго, игра была практически сделана. Но и на этом «Уралочка» не остановилась, а продолжила голевую феерию. К заключительной четверти она вела уже +14 мячей. В разгроме поучаствовали все игроки командной скамейки, а в концовке матча тренерский штаб во главе с Михаилом Накоряковым провел несколько экспериментов с заменой вратаря. Уже с прицелом на предстоящий Финал. Итоговый счет 19-8, «чистая победа» «Динамо-Уралочки» . 18 сентября в игре за первое место она сразится со сборной Нижегородской области. Матч пройдет в Челябинске, в бассейне «Строитель» в 13-30. В игре за 3-е место в 12 часов встретятся «Кинеф» и волгоградский «Спартак».

Святослав Накоряков, тренер ВК «Динамо-Уралочка»: «Кинеф» для нас всегда принципиальный соперник, в каком бы турнире и на какой стадии бы с ними не играли. Мы готовились, настраивались, постарались проявить лучшие качества – счет на табло, выиграли у очень сильной команды. Сработала совокупность факторов: хорошая физическая форма, новые тактические варианты и отлично влились в нашу команду новички. Игрок Белла Маркоч и тренер Петр Маркоч. В Финале постараемся еще сильнее. Задача – выиграть «Кубок Губернатора».