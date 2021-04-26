Дрифтеры устроили дуэль в центре Челябинска

Уральская лига дрифта 24 апреля провела соревнования УЛД ДЖИМКАНА 2021 – первое мероприятие летнего сезона. Соревнования-шоу состоялись в Центральном парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина.

22 участника прошли «полосу препятствий» – объезжали бочки и конусы, крутили «пятаки» и «восьмерки», демонстрируя виртуозное владение автомобилем. Квалификация определила состав пар ТОП-16. И затем участники сражались в заездах по системе «дуэль», одновременно стартуя на зеркальных трассах.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» Руководитель Уральской лиги дрифта

Сергей Анкудинов, вход для зрителей был свободный. Кто-то давно ждал первого дрифт-мероприятия и приехал специально болеть за любимых участников, других привлекли звуки мощных моторов во время прогулки в парке – в зрительской зоне было многолюдно весь день. Тут были и парни, и девушки, и семьи с детьми всех возрастов. В особенный восторг маленьких зрителей приводило упражнение «мяч»: участники задевали задним бампером висящий шар и тот высоко взмывал в воздух.

Лучшими стали:

1 место. Дмитрий Опарин (BMW E30, Челябинск)

2 место. Максим Неручев (ВАЗ 2107, Копейск)

3 место. Антон Грищенко (ВАЗ 2101, Озерск)

Соревнования можно посмотреть в записи. Следующее мероприятие Уральская лига дрифта планирует 19 июня. Это будет классические летние соревнования по парному дрифту. Подробности в группе.