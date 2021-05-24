Две школьные команды Челябинской области представят регион на «Президентских состязаниях»

Две школьные команды представят Челябинскую область на Всероссийском финале «Президентских состязаний», который пройдет с 5 по 25 сентября 2021 года в Краснодарском крае (ВДЦ «Смена»).

Как сообщает пресс-служба минобрнауки, в региональном этапа Всероссийских соревнований принимали участие лучшие команды городских округов и сельских поселений (обучающиеся седьмых классов общеобразовательных школ, одного класса),. Победители получили право выступить на главных стартах «Президентских состязаний».

В суперфинал вышли команды в категории городские округа: средняя школ №90 Златоуста, школа №9 Сатки, школа №127 Снежинска. Среди сельских поселений за главный приз боролись Увельская школа №1, Краснооктябрьская школа (Аргаяшский район, п. Ишалино), Эстонская школа (Верхнеуральский район).

По результатам соревнований лучшей среди городских округов стала класс-команда школы №90 (Златоуст), среди сельских поселений - Краснооктябрьская школа.

Инициаторами проведения «Президентских состязаний» 30 лет назад выступила областная спортивная школа, разработав, в том числе, и методические материалы, которые вошли в специализированный отраслевой сборник.

В минобрнауки рассказали, команды из Златоуста и Ишалино уже успешно выступали на всероссийских финалах «Президентских состязаний». Так, златоустовцы стали лучшими в 2016 году, а команда из Краснооктябрьской школы– в 2019-ом.

«Эти традиции ребята постараются продолжить и в этом году. Также отмечу, что сейчас Челябинскую область на Всероссийском финале соревнований Школьных спортивных клубов представляет команда «Уголек» коркинской СОШ №2. В одной из дисциплин – легкоатлетической эстафете, коркинцы уже завоевали бронзовые медали», - прокомментировал директор ГБУДО «ОДЮСШ» Юрий Логинов.