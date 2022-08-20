Две тысячи человек вышли на старт Парижского полумарафона в Челябинской области

Порядка двух тысяч разновозрастных любителей бега и профессионалов со всей страны и ближнего зарубежья вышли в субботу, 20 августа, на старт VI Парижского полумарафона в селе Париж (Нагайбакский район, Челябинская область). Несколько тысяч зрителей собрались вдоль трассы, чтобы поддержать спортсменов.

В этом году слоган полумарафона – «Твое второе дыхание».

Два года Парижский полумарафон не проводился из-за пандемии и пожаров. В этом году в нагайбакский Париж съехались любители бега из Ханты-Мансийска, Югры, Екатеринбурга, Москвы и других городов, а также представители городов и районов Южного Урала, рассказали в администрации Нагайбакского района.

Участники соревнуются на семи дистанциях, основная из которых - трейловый забег по пересеченной местности на 21,1 километров. Дистанции-спутники - 10 и пять километров. Малыши преодолевали дистанцию в 150 метров (от ноля до семи лет), дети постарше (от 8 до 13 лет) – один километр. Также в рамках мероприятия проходят велозаезд на 10 километров и скандинавская ходьба на пять километров.

Центральная площадь и Эйфелевая башня в Париже украшена флагами с фирменной символикой соревнований.

Первыми отправились на дистанцию почетные гости Парижского полумарафона: губернатор Челябинской области Алексей Текслер, советник министра России Роман Ольховский, олимпийский чемпион и спортивный директор ВФЛА Юрий Борзаковский, гендиректор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров и другие. На старт вышли также некоторые министры, главы муниципалитетов, руководители ряда спортивных организаций.

Победителей и призеров в 32 номинациях наградят медалями и денежными призами. Помимо спортивной части мероприятия, организаторы подготовили и насыщенную культурную программу.

Организаторы приготовили большую культурную и развлекательную программу как для участников, так и гостей мероприятия. В стартовом городке организованы фудкорт с блюдами национальной кухни нагайбаков, мастер-классы от ремесленников, различные развлечения для детей и многое другое. Для желающих проводят экскурсии в местный музей, где знакомят гостей села с колоритом коренных жителей этой территории – нагайбаков.

Юрий Борзаковский, олимпийский чемпион в беге и спортивный директор ВФЛА первый раз приехал в южноуральский Париж и был впечатлен праздником бега. Он призвал все регионы в развитии спорта брать пример с Челябинской области.