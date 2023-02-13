13.02.2023
Челябинские таможенники не дали «улететь» чучелам редких птиц в Казахстан
13.02.2023
В Челябинске объявили аукцион на благоустройство сквера в 55-м микрорайоне
13.02.2023
Число заболевших ковидом южноуральцев за неделю выросло на треть
13.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на 13 февраля (18+)
13.02.2023
Задержан еманжелинец, избивший администратора сауны
13.02.2023
На трассе М-5 в Челябинской области перевернулась легковушка
Дзюдоисты Челябинской области триумфально выступили на первенстве УрФО
31.01.2023
Дзюдоисты Магнитки завоевали четыре «бронзы» на татами города на Неве
26.01.2023
Южноуральские дзюдоисты отличились на Всероссийских соревнованиях
23.01.2023
В Челябинской области реализуют четырехлетнюю программу по развитию дзюдо
27.12.2022
В Челябинске состоялось открытое первенство по дзюдо
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
12.02.2023
Уроки промышленной мобилизации вспомнят в музее ЧТЗ
10.02.2023
После землетрясения Россия первой протянула Турции руку помощи
09.02.2023
Челябинская область отмечает столетие гражданской авиации России
09.02.2023