Дзюдоисты Челябинской области триумфально выступили на первенстве УрФО

Дзюдоисты Челябинской области завоевали 15 медалей на первенстве Уральского федерального округа в Тюмени. Из них четыре золотых, две серебряных и девять бронзовых.

В Тюмени состоялось первенство УрФО по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. В состязаниях выступили 146 спортсменов из Тюменской, Свердловской и Челябинской областей, ХМАО и ЯНАО.



Победителями окружных соревнований стали Владислав Спиридонов из Аргаяша, Клим Калинин из Трехгорного, челябинцы Асхаб Хаджимурадов и Денис Батчаев.

«Серебро» в активе воспитанников школы дзюдо Аргаяша Дмитрия Иргалина и Алины Саматовой.

«Бронза» досталась Алексею Собянину, Матвею Ананьину, Владимиру Антонову, Артемию Человечкову и Даниле Сиряк, Джавохиру Шафоатову, Ульяне Суриковой из Челябинска, а также магнитогорцу Данису Исмагилову и Елене Шманиной из Трехгорного.

Состязания были отборочными на первенство страны, которое пройдет с 17 по 19 марта в Екатеринбурге.