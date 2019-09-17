ФК «Челябинск» одержал победу на выезде
Спорт
Сегодня, 10:13

В десятом туре первенства России по футболу в группе «Урал-Приволжье» ФК «Челябинск» в гостях играл с географическим и турнирным соседом - екатеринбургским «Уралом-2».  Матч завершился с хоккейным счетом 4:3 в пользу челябинцев.

Челябинцы матч с «Уралом-2» начали активно. Опасные моменты у ворот хозяев поля создавали Владислав Дубровский и Егор Дорохов. На атаки челябинцев екатеринбуржцы отвечали контрвыпадами. На 28-ой минуте гости получили право на первый в матче угловой. И он стал для нашей команды удачным. Игорь Беляков стал автором первого года.

Победным счет держался всего десять минут. Причем успех хозяевам также принес угловой. Мяч в дальнюю девятку отправил Чингиз Магомадов – 1:1.

Дальше игра шла до забитого мяча, до первой ошибки. И, к сожалению, на 67 минуте ее допустили наши футболисты – 1:2. А еще через пару минут Исламжан Насыров, по сути, снял вопрос о победителе матча. 1:3 горело на табло за 20 минут до окончания матча. Челябинцы смогли собраться и сравнять счет.

А уже в добавленное время угловой в исполнении нашей команды в гол преобразовал Виталий Коркин -  4:3.

Следующий матч челябинцы проведут 21 сентября. На своем поле они будут принимать тольяттинскую «Ладу».

Отправить новость
Спорт
12.09.19 11:11
ФК «Челябинск» одержал третью победу подряд
Спорт
11.09.19 14:20
Кубок магнитогорских депутатов разыграли подростки
Спорт
10.09.19 13:06
ФК «Челябинск» на своем поле сыграет с тольятинский «Акрон»
Спорт
06.09.19 10:43
ФК «Челябинск» обыграл новотроицкую «Носту»
15.09.19 15:06
Российские фигуристы захватили пьедестал на Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Челябинске
14.09.19 09:23
Сегодня в Челябинске заключительный день Гран-при по фигурному катанию
13.09.19 10:05
Челябинск на три дня стал столицей фигурного катания
12.09.19 17:45
Челябинский этап Гран-при откроется «Олимпийскими победами» Костомарова и Домниной
12.09.19 16:54
Жалко, но не пользуюсь: Ольга Фаткулина продает подарок Путина
12.09.19 11:11
ФК «Челябинск» одержал третью победу подряд
12.09.19 10:39
Лучший боксер Европы живет в Челябинске
11.09.19 14:20
Кубок магнитогорских депутатов разыграли подростки
11.09.19 12:52
Путин наградил юных дзюдоистов Челябинской области
11.09.19 12:12
Челябинская дзюдоистка в Ингушетии стала чемпионкой России
Политика
Сегодня, 11:09
Джек - не единственная жертва?
Челябинские зоозащитники подозревают «Продлидер» в жестоком обращении с животными
Экономика
Сегодня, 10:21
В приоритете - нацпроекты 
Виктор Рашников озвучил главные задачи СПП на ближайшие четыре года
Новости
Сегодня, 10:43
Спорт
В Челябинске соберутся лучшие байдарочники России
Сегодня, 10:30
Происшествия
Сходила в супермаркет за пипифаксом и лишилась айфона
Сегодня, 10:10
Общество
В Челябинске троллейбусы перестали ходить по улице Молодогвардейцев
Вчера, 17:07
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 17 сентября
Вчера, 17:00
Происшествия
Председателю «Народной казны» из Магнитогорска не удалось смягчить приговор
Опрос

Почему в Челябинске нет туалетов?

Материалы рубрики
Сегодня, 10:43
Спорт
В Челябинске соберутся лучшие байдарочники России
Вчера, 15:50
Спорт
Южноуральцев приглашают на «Кросс наций»
Вчера, 15:06
Спорт
Валерия Шабалина сегодня ночью привезет в Челябинск шесть медалей чемпионата мира по параплаванию
11.09.19 14:20
Спорт
Кубок магнитогорских депутатов разыграли подростки
11.09.19 12:12
Спорт
Челябинская дзюдоистка в Ингушетии стала чемпионкой России
Теги
футбол
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика