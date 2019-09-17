ФК «Челябинск» одержал победу на выезде

В десятом туре первенства России по футболу в группе «Урал-Приволжье» ФК «Челябинск» в гостях играл с географическим и турнирным соседом - екатеринбургским «Уралом-2». Матч завершился с хоккейным счетом 4:3 в пользу челябинцев.

Челябинцы матч с «Уралом-2» начали активно. Опасные моменты у ворот хозяев поля создавали Владислав Дубровский и Егор Дорохов. На атаки челябинцев екатеринбуржцы отвечали контрвыпадами. На 28-ой минуте гости получили право на первый в матче угловой. И он стал для нашей команды удачным. Игорь Беляков стал автором первого года.

Победным счет держался всего десять минут. Причем успех хозяевам также принес угловой. Мяч в дальнюю девятку отправил Чингиз Магомадов – 1:1.

Дальше игра шла до забитого мяча, до первой ошибки. И, к сожалению, на 67 минуте ее допустили наши футболисты – 1:2. А еще через пару минут Исламжан Насыров, по сути, снял вопрос о победителе матча. 1:3 горело на табло за 20 минут до окончания матча. Челябинцы смогли собраться и сравнять счет.

А уже в добавленное время угловой в исполнении нашей команды в гол преобразовал Виталий Коркин - 4:3.

Следующий матч челябинцы проведут 21 сентября. На своем поле они будут принимать тольяттинскую «Ладу».